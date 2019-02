Het blijft uitzonderlijk zacht: kwik gaat in de richting van 20 graden

Nederland geniet van zonnig weer. Waar het vorig jaar op deze dag nog drie graden vroor, trekt er nu uitzonderlijk zacht weer over ons land. De thermometer loopt plaatselijk op tot 16 graden. Het lenteweer houdt de komende dagen aan, met woensdag lokaal mogelijk 20 graden, meldt Weerplaza.

Maar NOS-weerman Peters Kuipers Munneke acht die kans klein. "Dan moet echt alles mee zitten. Maar of het nu 18 of 20 graden is, als je in de volle zon op het terras zit, merk je dat verschil niet."

Het zachte weer is het gevolg van een krachtig hogedrukgebied, dat warme lucht vanuit Zuid-Europa aanvoert. Door de luchtverplaatsing boven Europa is het in Griekenland en Turkije juist uitzonderlijk koud: in Istanbul sneeuwt het licht.