Bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere met kleine explosieven

Energie Beheer Nederland (EBN) is gestart met een groot bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere. Gekeken wordt of die grond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Voor het onderzoek worden kleine ladingen explosieven gebruikt.

Met behulp van de geluidsgolven die ontstaan bij de ontploffingen wordt een soort echo van de grond gemaakt. Op basis van die informatie kan bepaald worden of de bodem geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Er wordt onderzoek gedaan op een lijn van 35 kilometer tussen Utrecht en Almere, in onder meer De Bilt, Laren en Eemnes. Tijdens de werkzaamheden kunnen omstanders ongeveer een uur lang om de paar minuten een lichte plof horen, melden RTV Utrecht en Omroep Flevoland.

Toch zal de overlast waarschijnlijk meevallen. Binnen de bebouwde kom wordt tot maximaal zeven uur 's avonds gewerkt. De werkzaamheden duren tot ongeveer 20 maart.