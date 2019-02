Dodental vergiftigde drank India loopt op: nu 130 slachtoffers

In India is het aantal doden door het drinken van illegaal gestookte drank opgelopen tot zeker 130. In meerdere ziekenhuizen liggen zo'n 170 mensen met vergiftigingsverschijnselen. Er komen nog steeds nieuwe zieken binnen.

De drank werd verspreid in de noordoostelijke deelstaat Assam. Er zit een chemische stof in, methylalcohol, die het zenuwstelsel kan aantasten. De meeste slachtoffers zijn arbeiders van theeplantages. Zij zijn vaak te arm om legaal geproduceerde drank te kopen.

Tot nu toe zijn zestien mensen opgepakt vanwege het schandaal. Zij worden ondervraagd om duidelijk te krijgen waar de drank is gemaakt.

Vaker doden

De autoriteiten in Assam schatten dat zo'n 1500 mensen de schadelijke drank afgelopen week hebben gedronken.

Ongelukken door het drinken van methylalcohol komen vaak voor in India. Twee weken geleden kwamen bij verschillende incidenten bijna honderd mensen om door illegale drank.