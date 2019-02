Man dood in flat Oss door misdrijf

In een flatwoning in Oss is een man dood aangetroffen. De politie zegt dat er sprake is van een misdrijf. Wanneer en hoe de man om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk.

De man van 63 werd gevonden door familieleden die hem bezochten omdat ze geen contact meer met hem konden krijgen. Hij woonde alleen in het appartement. Forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek in de woning. Naar verwachting duurt dat onderzoek nog tot diep in de nacht.

De politie roept mensen die het slachtoffer kennen en hem de afgelopen dagen hebben gezien, zich te melden. Ook hoopt de politie nog bewakingsbeelden te kunnen krijgen.