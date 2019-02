Grimmige sfeer rond hulpgoederen aan grens Venezuela-Colombia

Bij verschillende grensposten tussen Venezuela en Colombia is het vandaag tot gewelddadigheden gekomen, waarbij doden en gewonden zijn gevallen. Naar de dag vandaag was al met spanning uitgekeken. Oppositieleider en de zelfverklaard interim-president Juan Guaidó had aangekondigd hulpgoederen Venezuela binnen te brengen, ondanks de waarschuwing van president Maduro dat die dat met alle middelen zou voorkomen.

Bij een van de grensposten wilden vrachtwagens met hulpgoederen de barrière doorbreken die het Venezolaanse leger had opgeworpen. De trucks werden echter tot stoppen gedwongen door militairen, die traangas en rubberkogels afvuurden. Tientallen mensen raakten gewond. Drie vrachtwagens brandden uit.

Aan de Venezolaanse kant van een grensovergang met Brazilië kwamen twee betogers om in een confrontatie met de politie, zeggen ziekenhuisbronnen.

In totaal zijn vandaag 23 Venezolaanse militairen overgelopen, zij kozen de kant van Guaidó. Het gaat daarbij niet om hoge militairen.

Bekijk hieronder wat er gebeurde: