Doden en schade in Italië en Kroatië door harde wind

Delen van Italië en landen op de Balkan kampen met de gevolgen van harde wind. In Frosinone, zeventig kilometer onder Rome, kwamen twee oudere mannen om toen ze werden bedolven onder een muur die bezweek onder de windvlagen. In een buitenwijk van Rome viel een omgewaaide boom op een rijdende auto. De automobilist overleefde dat niet.

In Italië vielen verschillende veerdiensten uit omdat varen door de hoge golven te gevaarlijk was. In Bari, aan de Adriatische kust, raakte een Turks vrachtschip gevaarlijk dicht bij het strand door de harde wind. De bemanning is van boord gehaald; met een sleepboot wordt geprobeerd het koopvaardijschip weer verder op zee te krijgen.

Wind van 170 km/u

In de Kroatische havenstad Split bereikte de wind snelheden tot 170 kilometer per uur, een record voor die regio. In de haven werden kleine boten door windvlagen opgetild en neergeworpen, bomen raakten ontworteld en dakpannen waaiden van huizen. Volgens de hulpdiensten bleef het in Split bij materiële schade.

Een slalomwedstrijd in de Super G-competitie in Bulgarije kon niet doorgaan vanwege de harde wind.