Met helikopters en honden zoeken reddingswerkers in het Oostenrijkse skigebied Ammerwald naar lawineslachtoffers. Vier mensen zijn levend onder de sneeuw vandaan gehaald; voor een wintersporter kwam de hulp te laat, melden lokale media op gezag van de politie.

Op drie plekken in de gemeente Reutte, in Tirol, ontstonden vanmiddag lawines.

Het gebied is ook bij Nederlandse wintersporters populair. Over de nationaliteit van de dode en gewonden is nog niets bekendgemaakt.