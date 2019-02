Paul van Vliet in de Dikke Van Dale. Vragen? Geen vragen!

Verschillende uitdrukkingen waarmee de Haagse cabaretier Paul van Vliet de Nederlandse taal heeft verrijkt, krijgen een plek in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon gisteravond bekendgemaakt in het radioprogramma Volgspot.

Als voorbeeld noemt Den Boon de zinsnede "te groot voor de poppen, te klein voor de kerels" uit het liedje Meisjes van dertien. "Deze uitspraak zie je nog geregeld terug in kranten, bijvoorbeeld in rechtbankverslagen van zedenzaken met minderjarigen", stelt Den Boon. In de nieuwe versie van het woordenboek komen ook de uitdrukkingen "Vragen? Geen vragen!" en "Leuke dingen voor de mensen" te staan.

Ja, ze zijn inderdaad van mij

Paul van Vliet reageert ronduit verbaasd, vandaag, als Omroep West hem om een reactie vraagt. Hij is vooral benieuwd welke uitspraken in het woordenboek komen. Nadat hem dat is verteld, zegt hij: "Hartstikke leuk. Ik had echt geen idee. Totale verrassing."

Het is bijzonder dat Van Dale de uitdrukkingen van Van Vliet meeneemt, want de criteria zijn streng. Zo vermeldt de woordenboekenmaker zelf op de website dat "een vondst eerst gangbaar Nederlands moet worden. Dat betekent dat je het veel tegenkomt in boeken, kranten, tijdschriften en op internet. Het is in ieder geval nodig dat het woord iets zó aantrekkelijks heeft dat veel mensen het overnemen. Soms gebeurt dat."

One Man Show

De 83-jarige Van Vliet, die sinds de jaren vijftig met grote regelmaat op het podium stond, maakte vorige jaar bekend te stoppen met optreden. Toch speelt hij eind mei nog één keer zijn One Man Show, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Arenberg Schouwburg in Antwerpen.