Spanjaard (26) vermoordt zijn moeder en eet haar op, samen met zijn hond

De zaak kwam aan het rollen nadat een vriend van de moeder naar de politie was gestapt. Hij had Maria Soledad Gómez (66) al een maand niet gezien, terwijl ze een vrouw van vaste patronen was. Elke dag kocht ze haar krantje en dronk ze wat in een tapasbar in de buurt. De vriend kon niet geloven dat ze was vertrokken zonder iets te zeggen.

De politie belde aan bij het huis van Gómez. Zoon Alberto maakte een nerveuze indruk en omdat hij onduidelijke verklaringen gaf voor de afwezigheid van zijn moeder, deed de politie huiszoeking. Daarbij doken de gevulde tupperwarebakjes op en gaf de zoon het kannibalisme toe.

Hotelschool

In de buurt en bij de politie was bekend dat de zoon zijn moeder herhaaldelijk had mishandeld. De vrouw had daarvan zeker twaalf keer melding gemaakt bij de politie. Haar man, een meubelmaker, overleed vijftien jaar geleden.

De zoon studeerde aan een hotelschool in Madrid en stond bekend als een zwijgzame eenling. Bij het uitlaten van zijn hond droeg hij altijd een integraalhelm. Hij wordt vandaag voorgeleid aan een onderzoeksrechter.