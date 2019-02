'Overvallers martelden man Drenthe met boormachine'

Nadat ze de voordeur hadden geforceerd, werd de bewoner een uur lang zwaar mishandeld. Zijn 4-jarige dochtertje was daar getuige van. Het zwaargewonde slachtoffer is nog diezelfde avond naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment van uitzending van Opsporing Verzocht was hij weer aanspreekbaar. Voor het dochtertje was opvang geregeld.

Over het motief van de overvallers is niets bekendgemaakt. Voor zover bekend hebben ze niets uit de woning meegenomen.

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat het 38-jarige slachtoffer mogelijk veel geld heeft verdiend met de handel in cryptomunten. Hij zou ook een huis in Italië hebben. Volgens buren stonden er geregeld auto's met Poolse en Bulgaarse kentekens bij het huis.

In Opsporing Verzocht werden getuigen gezocht die die avond een Audi A6 in de buurt van de woning hadden gezien. Volgens de krant hebben zich na die uitzending vijftien getuigen gemeld.