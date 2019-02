'70 procent huurbemiddelaars rekent illegale bemiddelingskosten'

Veel huurders betalen nog steeds onterecht bemiddelingskosten voor een nieuwe woning. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt dat 70 procent van de huurbemiddelingsbedrijven kosten rekent aan toekomstige huurders. En dat mag niet.

De Hoge Raad oordeelde in 2015 dat bemiddelaars niet twee partijen tegelijk mogen dienen. Dat gebeurt wel als die bedrijven behalve 'makelaarsgeld' van de verhuurder ook kosten innen van de nieuwe huurder.

"En of je het nou courtage, administratiekosten, sleutelgeld of bemiddelingskosten noemt, het mag gewoon niet," zegt een ACM-woordvoerder.

Slim

Volgens de Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, zijn de bedragen die extra betaald moeten worden wel lager sinds de uitspraak van de Hoge Raad. Zo vragen de huurbemiddelaars nu bijvoorbeeld enkele honderden euro's in plaats van een hele maand huur.

Dat maakt de drempel hoger om naar de rechter te stappen, zegt de Woonbond. "Ga ik echt voor 200 euro procederen? Dat vragen veel mensen zich af", zegt directeur Paulus Jansen.

De ACM roept als toezichthouder consumenten op om een klacht bij de ACM in te dienen. Wanneer de autoriteit meerdere meldingen ontvangen over dezelfde huurbemiddelaar, dan kunnen die worden aangepakt.

Maar die bedrijven aanpakken is lastig, volgens Jansen. "Dat is alsof je de rijksrecherche loslaat op kruimeldieven." Vaak zijn het namelijk geen grote makelaarskantoren maar kleine bedrijfjes die regelmatig van naam veranderen.

Geld terug

Merlijn Sula uit Groningen is een van de gedupeerden. Zij betaalde in totaal 1059 euro aan bemiddelingskosten. Sula zocht een aantal jaar geleden vanuit Londen met haar gezin een woning in Groningen. Bij het tekenen van het contract kregen ze opeens een rekening waar naast borg ook nog "bemiddelingskosten" en "administratiekosten" stonden.

Merlijn was verbaasd, maar betaalde wel. "Het is natuurlijk veel geld, maar ik dacht; zo gaat het blijkbaar in Nederland", zegt ze. Toch bleef het al die tijd in haar achterhoofd zitten.

Onlangs ondernam ze uiteindelijk stappen. Via een studenteninitiatief dat mensen helpt bij dit soort zaken heeft ze afgelopen zomer uiteindelijk haar geld teruggekregen. "Met rente!", zegt Merlijn lachend.