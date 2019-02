Extreme verkeersdrukte vandaag verwacht in Franse Alpen

Het is vandaag Zwarte Zaterdag in de Franse Alpen. Er wordt extreme verkeersdrukte en vele uren oponthoud verwacht. Niet alleen in Frankrijk is het druk, ook in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland wordt vertraging verwacht, meldt de ANWB.

In Nederland is gisteren voor scholen in de regio's Midden- en Zuid-Nederland de voorjaarsvakantie begonnen. Daarom rijden vandaag veel Nederlanders richting de sneeuw.

In de Franse Alpen is vandaag de drukste dag van het hele wintersportseizoen. De hele dag worden files verwacht, vooral ten oosten van Lyon.