Terrorist kerstmarkt Berlijn had mogelijk handlanger, uitzetting onderzocht

Duitsland heeft een onderzoek aangekondigd naar een mogelijke handlanger van de aanslagpleger op de kerstmarkt in Berlijn in 2016. De Tunesiër Anis Amri reed met een vrachtwagen in op het publiek en doodde daarmee twaalf mensen. Hij wist te vluchten en werd later door de politie in Italië doodgeschoten.

Het Duitse weekblad Focus meldt dat Amri een handlanger had. Het zou gaan om een andere Tunesiër die hem hielp met vluchten. Volgens het blad zijn er camerabeelden waarop is vastgelegd hoe die een man neersloeg met een stok, zodat Amri weg kon komen. De gewonde man ligt nog altijd in coma.

De man die Amri zou hebben geholpen, Bilel Ben Ammar, was volgens Focus nota bene een agent van de geheime dienst van Marokko. Hij fungeerde mogelijk als dubbelspion. Ben Ammar zou op de dag van de aanslag nog hebben gebeld met Amri.