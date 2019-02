Fusie Nuenen en Eindhoven gaat definitief niet door

Terwijl de provincie liet onderzoeken wat het advies betekende voor de fusie tussen Eindhoven en Nuenen, werd er in Nuenen een burgerinitiatief opgezet om de Provinciale Staten zo snel mogelijk over het onderwerp te laten stemmen. Het initiatief had succes en vandaag stond het op de agenda.

Het volk

In de vergadering benadrukte gedeputeerde Anne-Marie Spierings nog altijd achter het plan te staan. "Gedeputeerde Staten staan nog volmondig achter de fusie omdat wij denken dat dat het beste is voor de burgers van Nuenen", citeert Omroep Brabant haar. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar het advies aan de minister en er was volgens Spierings geen noodzaak om vandaag te stemmen.

In de Brabantse coalitie zit ook de SP en die was altijd voorstander van de fusie. Toch stemden ze vandaag tegen het plan, vanwege "het volk dat tegen de fusie is", aldus fractievoorzitter Maarten Everling. Andere partijen vinden dat een campagnestunt. Volgens hen was allang duidelijk dat Nuenenaren tegen de fusie zijn, maar is de SP van mening veranderd omdat er verkiezingen naderen.