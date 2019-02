Acteur Jussie Smollett uit tv-serie Empire geknipt

Acteur Jussie Smollett zal niet meer te zien zijn in de laatste twee afleveringen van de Amerikaanse tv-serie Empire. Zijn personage Jamal wordt door de producenten van Fox uit de serie geknipt.

In een verklaring schrijven de producers dat ze onrust op de set willen voorkomen en daarom Smollett uit de serie schrappen.

De maatregel volgt een dag nadat Smollett voor de rechtbank moest komen. Hij is beschuldigd van het indienen van een valse aangifte en op borgtocht vrijgekomen.

Eigen hoofdrol

De Empire-acteur meldde zich eind januari bij de politie. Hij zei dat hij mishandeld was door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. Ook claimde hij dat hij een chemische stof over zich heen had gekregen.

Maar vorig weekend kwam al naar buiten dat de politie in Chicago vermoedde dat de acteur twee mannen had ingehuurd om hem te belagen. Nu is hij dus als verdachte aangemerkt voor het ensceneren van die aanval. De aanklagers zeggen dat Smollett als een filmmaker te werk ging die zijn eigen korte film regisseerde en daar zelf de hoofdrol in speelde.

Dreigbrief

Volgens de politie was de acteur ontevreden over zijn salaris en zou hij zijn carrière een boost hebben willen geven. Ook zou hij een dreigbrief aan zichzelf hebben gestuurd naar de studio waar Empire wordt opgenomen.

Smollett ontkent via zijn advocaten met klem dat hij zelf achter de aanval zit. Zijn verdediging noemt hem een integer man met een smetteloze reputatie. Ze beschuldigen justitie van het opblazen van de zaak, ten koste van de acteur.