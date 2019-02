Satudarah-baas Geleen krijgt negen jaar cel

Tien leden van de Geleense tak van de motorbende Satudarah zijn veroordeeld tot celstraffen die uiteen lopen van twintig maanden tot negen jaar. De hoogste straf is voor de leider van het chapter, Stefan P. Hij heeft leiding gegeven aan een criminele organisatie, oordeelt de rechtbank. Daarnaast wordt hij ook verantwoordelijk gehouden voor drie afpersingen en verboden wapenbezit. P. is al veroordeeld voor het doden van twee mensen, in 1997 en 2008.

Volgens de rechtbank vormde de 42-jarige Stefan P. samen met vijf anderen een samenwerkingsverband dat zich bezighield met mishandelingen, afpersingen, vrijheidsberoving en drugscriminaliteit.

Deze vijf verdachten kregen celstraffen variërend van 2,5 tot 7 jaar. Vier anderen zijn veroordeeld tot 20 maanden voor hun aandeel in een afpersingszaak met wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Angst

In het clubhuis in Geleen werden leden van Satudarah, die zich niet aan de mores hielden, ter verantwoording geroepen. Dat ging vaak gepaard met geweld. Ook buitenstaanders die zich negatief uitlieten over de motorbende of die zouden benadelen, werden afgestraft. Ze werden thuis bezocht, ernstig mishandeld en werden vervolgens afgeperst, waarbij ze tienduizenden euro's moesten betalen. Een aantal van hen durfde uit angst geen aangifte te doen.

Uit politieonderzoek bleek verder dat de motorbende betrokken was bij hennepteelt en gericht was op wapenbezit. In het clubhuis is ook een kalasjnikov aangetroffen, waarmee ook geschoten is. Daarnaast zijn bij invallen in het clubhuis en woningen van de tien grote sommen geld, wapens en motoren in beslag genomen.

Lagere straffen

De straffen die de rechter heeft opgelegd, vallen lager uit dan de eis. Het Openbaar Ministerie had celstraffen van drie tot dertien jaar geëist, maar de rechtbank acht onder meer witwassen niet bewezen.

Daarnaast hield de rechtbank er rekening mee dat niet ieders rol binnen de motorbende even groot was. De tien Satudarah-leden werden in december 2017 aangehouden. Zeven van hen stonden al in december terecht, drie anderen in januari.