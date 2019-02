D66 Rotterdam kiest voor ervaren bestuurder als opvolger lekkende wethouder

D66 Rotterdam heeft een opvolger gevonden voor de lekkende wethouder Adriaan Visser. Arjan van Gils (63) is door de partij naar voren geschoven als nieuwe wethouder financiën, haven en organisatie. Hij wordt ook verantwoordelijk voor grote projecten als Feyenoord City, de verkoop van Eneco en het ov-project de Hoekse Lijn.

Tegen RTV Rijnmond zegt Van Gils dat hij zichzelf heeft aangeboden voor de functie. "In onze partij is het zo dat je je vinger op moet steken. Gisteren kreeg ik te horen dat ik het geworden ben. Daar ben ik blij mee en best een beetje trots op. Na een lange carrière zie ik dit als kers op de taart. Graag zet ik mijn energie, kennis en ervaring in om de stad en de Rotterdammers te dienen."

Rotterdam, Enschede en Amsterdam

Arjan van Gils heeft meer dan twintig jaar bij de politie gewerkt en was tussen 1992 en 1998 commissaris van de politie in Rotterdam-Rijnmond. Daarna werkte hij als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeenten Enschede, Rotterdam en Amsterdam. Vorig jaar werd hij aangesteld als interim-directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Daardoor heeft hij al veel te maken gehad met de portefeuilles waar hij nu verantwoordelijk voor wordt.

In een persbericht noemt D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers Van Gils een "stevige bestuurder die onze ambitieuze agenda voor Rotterdam kan uitvoeren". De partij gaat hem zo snel mogelijk in de gemeenteraad presenteren, waarna er over zijn voordracht gestemd zal worden.

Lekken

Begin februari stapte de vorige wethouder Adriaan Visser op nadat hij een vertrouwelijk stuk had gelekt. Om de beeldvorming over een mislukt vastgoedproject te beïnvloeden gaf hij documenten aan journalisten.

Visser kreeg forse kritiek in een rapport van de Rotterdamse Rekenkamer over het vastgoedproject Schiekadeblok. Ook een raadslid van het CDA heeft uit het dossier gelekt, maar zij heeft laten weten dat ze voorlopig niet opstapt.