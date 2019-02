Grapperhaus positief over idee voor deals met bekennende verdachten

Minister Grapperhaus vindt het een interessant idee om strafafspraken te maken met verdachten die bereid zijn schuld te bekennen. "Dat kan soms een doorbraak betekenen in een moeizaam strafproces", zegt hij over een voorstel van het Openbaar Ministerie.

Topman Van der Burg van het OM zei gisteren op een congres over rechtspraak in Den Haag dat het OM voor een vorm van plea bargaining is. Hij wees erop dat er in andere landen al vaak afspraken over de strafmaat worden gemaakt met bekennende verdachten en dat dit de procesduur flink kan verkorten.

De gemiddelde duur van een rechtszaak in Nederland is nu bijna negen maanden. Maar bij een vonnisafspraak met een bekennende verdachten kan die in sneltreinvaart worden afgerond. Er is dan minder onderzoek en getuigenverhoor nodig en in principe zou één zittingsdag kunnen volstaan.

'Zeer positief'

Grapperhaus zegt dat je altijd goed moet blijven kijken naar het soort rechtszaak. Volgens hem blijven er altijd zaken "waarvan ik als minister van Justitie vind: daar moeten we een rechter in een zitting naar laten kijken, omdat de samenleving moet zien wat er gebeurd is en wat de rechter daarmee doet".

Hij wil er niet vooruitlopen op wat voor soort rechtszaken wel geschikt zijn. "Ik wacht eerst de uitwerking van het voorstel van het Openbaar Ministerie af, maar ik sta er zeer positief tegenover dat je op een transparante manier een deal zou kunnen sluiten in bepaalde strafzaken."