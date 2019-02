Twintig jaar in hoger beroep geëist voor doden Koen Everink

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep twintig jaar celstraf tegen Mark de J. die wordt verdacht van de moord op zakenman Koen Everink. Dat is twee jaar meer dan de rechtbank hem eerder oplegde.

De 31-jarige oud-tenniscoach werd vorig jaar - conform de eis destijds - door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot achttien jaar cel voor het doden van zijn voormalige vriend en gokmaatje Everink.

De gokverslaafde De J. had een schuld van 80.000 euro bij de zakenman. Hij heeft altijd stellig ontkend en ging daarom in hoger beroep tegen de uitspraak, schrijft RTV Utrecht. De J. zegt dat hij korte tijd was ontvoerd door een groep mannen en dat de ontvoerders Everink om het leven hebben gebracht.

'Verdachte werkt niet mee'

Volgens het OM is het verweer van De J. "volstrekt ongeloofwaardig". Het OM vindt het overtuigend bewezen dat Mark de J. doelbewust zakenman Koen Everink met minstens twee messen heeft gestoken. Ook de diefstal van het kostbare horloge en de telefoon van Everink door de verdachte vindt het OM bewezen.

De verdachte heeft volgens de advocaat-generaal nooit geprobeerd open en transparant mee te werken aan het politieonderzoek. Ook heeft hij aantoonbaar pogingen ondernomen om het onderzoek te dwarsbomen en geprobeerd valse informatie in het dossier te krijgen.

De gekozen proceshouding heeft volgens de advocaat-generaal consequenties. "Door op geen enkele manier verantwoordelijkheid te nemen voor wat hij gedaan heeft, blijven veel vragen voor de nabestaanden onbeantwoord."

Dood gevonden door dochter van 6

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. De miljonair was door tientallen messteken om het leven gebracht.

"Verdachte heeft na de moord de woning verlaten met zijn felbegeerde buit, wetende dat Koens 6-jarig dochtertje boven lag te slapen. Wetende dat zij degene was die Koen zou gaan vinden, dood, liggend in een grote plas bloed, de doodstrijd getekend in zijn gezicht", zei de advocaat-generaal in zijn requisitoir.

Het is nog niet duidelijk wanneer het hof in Arnhem uitspraak doet.