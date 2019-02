'OM heeft salarisstroken Nederlandse IS-strijders in handen'

Het Openbaar Ministerie beschikt over lijsten waarop staat wat Nederlandse jihadisten betaald hebben gekregen van Islamitische Staat. Het OM heeft de salarisstroken gekregen van de FBI, meldt het AD.

Op de lijsten staan in het Arabisch en in het Engels namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt; van strijders tot medewerkers die ondersteunend werk hebben gedaan.

Er staan ook Nederlanders op, schrijft de krant, van wie sommigen al vastzitten in een Nederlandse gevangenis.

Gebruiken als bewijs

Het OM wil de lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken tegen teruggekeerde jihadisten.

Volgens justitie kan nu makkelijker worden aangetoond dat bepaalde mensen voor IS gevochten hebben. Strijders kregen andere bedragen betaald dan mensen in ondersteunende functies.