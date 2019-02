50 jaar minimumloon: van 612 gulden naar 1616 euro

Het minimumloon diende in eerste instantie om inkomensbescherming te geven bij werkloosheid. In een advies van de Sociaal-Economische Raad staat te lezen dat een minimumloon erop gericht is "de lagere inkomensgroepen bij werkloosheid te behoeden voor een onaanvaardbare terugval in inkomen". Het minimumdagloon moest een minimum inkomen garanderen voor mensen die hun baan kwijtraakten.

Hoe lang iemand moet werken voor het minimumloon verschilt per sector en de cao-afspraken. Daarin staat wat een volledige werkweek is. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur.

In de EU zijn er grote verschillen in hoogte van het minimumloon, die overwegend het gevolg zijn van de levensstandaard en de hoogte van lonen en prijzen in het land. In Luxemburg wordt het hoogste minimumloon betaald, 1998 euro bruto per maand voor iemand van 22 jaar en ouder.