Franse media: Nederlands meisje (6) zwaargewond bij ongeluk stoeltjeslift

Een 6-jarig Nederlands meisje is in Frankrijk zwaargewond geraakt tijdens een skiles. Ze zat in een stoeltjeslift minutenlang met haar hoofd vastgeklemd, melden Franse media.

Het meisje werd bovenaan de skipiste bewusteloos aangetroffen. Volgens de Franse media zat haar hoofd vastgeklemd tussen de veiligheidsbeugel en de armleuning van de stoel. De volwassenen die naast het meisje in de lift zaten, leken de hele reis niets door te hebben, schrijft de Franse nieuwssite France Bleu.

Omdat het meisje op skiles zat, waren haar ouders niet aanwezig toen het ongeluk gebeurde.

Een medewerker van de skilift heeft haar bij aankomst meteen gereanimeerd. Het meisje is vervolgens per helikopter naar een ziekenhuis in het Zwitserse Genève gebracht.

Het ongeluk gebeurde in Châtel, een gemeente in het Franse skigebied Portes du Soleil. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.