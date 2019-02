Waarom zebra's strepen hebben (en hoe een paard in een zebrapak dat aantoont)

Om uit te sluiten dat de vliegen paarden om een andere reden aantrekkelijker vinden, trokken de onderzoekers die dieren een zebrapak aan. "Ze hingen doeken over paarden heen, een zwarte, een witte of een gestreepte. En ook daarbij werd er minder geland op de gestreepte doek."

Van der Zee denkt dat het onderzoek hout snijdt, maar het is geen definitief bewijs, vindt hij. "Zo'n vlieg heeft natuurlijk visuele aanwijzingen nodig, dus ik kan me er wat bij voorstellen, maar er is ook wel wat af te dingen op het onderzoek. Ze hebben bijvoorbeeld maar naar drie zebra's en zes paarden gekeken. Het laatste woord is er vast nog niet over gezegd."