Kwetsende reacties na vergismoord: 'Dan had je er niet zo Marokkaans uit moeten zien'

Verwerpelijk en een onnodige trap na. Zo noemt Janke Verhagen de reacties die ze kreeg nadat haar vriend was doodgeschoten. Haar partner Stefan Eggermont werd in 2014 in Amsterdam-Oost onder vuur genomen toen hij thuis kwam na een avondje voetbal kijken.

Een greep uit de eerste online reacties: "Het zal wel een crimineel zijn", "Overdag een brave huisvader, maar ondertussen 's avonds coke rippen" en "Waar rook is, is vuur. Je wordt niet zomaar doodgeschoten."

Al snel bleek Stefan slachtoffer van een persoonsverwisseling. Hij was aangezien voor een crimineel die in de buurt woonde en dezelfde auto reed. "Dan had hij er maar niet zo Marokkaans uit moeten zien", was een van de reacties op het nieuws dat het om een vergismoord ging.

Het kwetste Verhagen en de ouders van Stefan enorm. "Er is al iets gebeurd wat niet had mogen gebeuren en dan komen er ook nog van die ontzettend kortzichtige, nare reacties", vertelt ze. "Dat voelt dubbel onrechtvaardig."

Vooroordelen

Vandaag begon Slachtofferhulp een campagne tegen kwetsende reacties op sociale media. Een goed initiatief, vindt Verhagen.

"Mijn zoon was pas 2 toen het gebeurde, maar wat op internet staat gaat niet zo snel meer weg. Zou jij willen dat jouw zoon zoiets leest als hij later groot is?"

Ze geeft toe dat ze zelf ook vooroordelen had. "Voor dit gebeurde met Stefan, dacht ik bij een bericht over een liquidatie ook wel eens: laat ze elkaar maar doodschieten. Ik heb zelfs gedacht: je wordt niet zomaar doodgeschoten in Nederland. Nou, dat word je dus wel. Ik snap dat mensen geneigd zijn om snel in een aanname te schieten. Maar als je iets denkt, hoef je het toch niet te delen met de hele wereld?"

Jacob Sesselaar kreeg na het dodelijk ongeluk van zijn broer ook te maken met kwetsende opmerkingen op sociale media: