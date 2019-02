Belangrijkste Nutella-fabriek ligt stil vanwege kwaliteitsproblemen

De grootste Nutellafabriek, die in het Franse Villers-Écalles, is sinds dinsdagavond tijdelijk gestopt met het maken van de potten chocoladepasta en Kinder Bueno-repen.

Moederbedrijf Ferrero heeft dat besloten omdat er problemen waren bij een van de producten. Het gaat mogelijk om een bacterie.

Ferrero zegt dat producten die in de winkel liggen wel voldoen aan zijn kwaliteitsstandaard. Voorlopig zullen de klanten niks van merken van de productiestop, want er is genoeg voorraad.

De fabriek in Normandië produceert normaal 600.000 potten chocopasta per dag, een kwart van de wereldproductie. Wanneer de fabriek weer gaat draaien is nog niet bekend.