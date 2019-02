Dode en zieken na maaltijd in sterrenrestaurant Valencia

De Spaanse autoriteiten onderzoeken de dood van een 46-jarige vrouw in Valencia. Ze had samen met haar man en zoon gegeten in het sterrenrestaurant Riff toen ze ziek werd en overleed. Haar man en zoon werden ook ziek, maar zij hadden mildere symptomen.

De vergiftiging deed zich afgelopen weekend al voor, maar gisteren werd pas bekend dat in totaal negentien mensen ziek zijn geworden na hun maaltijd in het restaurant. Ze moesten overgeven en hadden last van diarree.

Een eerste inspectie van het restaurant door de Spaanse gezondheidsdienst heeft niets opgeleverd. Op dit moment worden de voedingswaren in het restaurant onderzocht.

Morieljes

Geruchten dat de vergiftiging is veroorzaakt door morieljes, een soort paddestoel, wil de gezondheidsdienst niet bevestigen. "We zullen moeten wachten op de uitslag van de autopsie voor we kunnen vaststellen of haar dood is veroorzaakt door iets wat ze at, of dat ze al last had van een bepaalde aandoening", zei een woordvoerder.

De eigenaar van het restaurant zegt in een verklaring dat hij samenwerkt met de gezondheidsdienst en dat inspectie heeft aangetoond dat zijn restaurant "voldoet aan alle hygiƫnische voorschriften". Het spijt hem wat er is gebeurd en hij hoopt dat de feiten binnenkort op tafel liggen.

Restaurant Riff blijft voorlopig gesloten totdat duidelijk is waardoor de vrouw is overleden.