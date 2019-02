Vlissingen trekt een ton uit voor het verjagen van meeuwen

Met de lente in aantocht beginnen vogels met het bouwen van hun nestjes. Maar om te voorkomen dat ze dat op een onhandige plek doen, trekt de gemeente Vlissingen ruim 100.000 euro uit voor het verjagen van meeuwen.

De meeuw is beschermd. Bouwt de beschermde vogel een nest, dan is verstoring verboden.Om te voorkomen dat de bouw van de Scheldewijk in Vlissingen binnenkort stil komt te liggen, schakelt de gemeente een gespecialiseerd bedrijf in.

Vorig jaar waren er zo'n 300 broedende meeuwenparen op het terrein. Al die meeuwen zijn niet meer welkom. "Op het stukje bouwterrein, waar we al klaar zijn, mogen ze gerust nestelen", zegt een wethouder tegen Omroep Zeeland.

Ze houden zich niet aan kantoortijden

Voor het verjagen van de vogels heeft de gemeente een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. "Het is een heel dure aangelegenheid", zegt een wethouder. "Maar meeuwen houden zich niet aan kantoortijden, dus in de periode dat er nestjes gebouwd worden, moeten er elke dag mensen met speciaal getrainde honden komen die de meeuwen verjagen."

Het bedrijf moet aan allerlei wettelijke eisen voldoen. "Het gaat om beschermde vogels dus het is geen licht klusje wat je er zo maar even bij doet."