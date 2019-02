Ontwerper groene brievenbus en 'middelbareschoolstoel' Friso Kramer overleden

Industrieel ontwerper Friso Kramer is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt in een overlijdensadvertentie in NRC. Hij is 96 jaar geworden.

Kramer werd vooral bekend door de stalen meubelen die hij ontwierp. Zijn Revolt-stoel uit 1953 was en is in veel scholen het standaardmeubilair en ook zijn Facet-tafel is nog overal terug te vinden. Evenals de bekende groene brievenbus aan de straat die hij ontwierp.

Het Stedelijk Museum noemt in een eigen rouwadvertentie voor Kramer de Revolt-stoel en de lantaarnpaal met conische kap uit 1960 klassiekers van Kramer. Het museum noemt hem een van de belangrijkste industrieel ontwerpers van Nederland.