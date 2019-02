FNV daagt onlinebezorger Picnic voor de rechter

Vakbond FNV daagt online supermarkt en boodschappenbezorger Picnic voor de rechter. De vakbond wil dat de onlinebezorger voor de 3000 werknemers in de distributiecentra de cao voor de supermarkten toepast. Volgens de FNV betaalt Picnic medewerkers structureel te weinig door de supermarkt-cao niet toe te passen. Picnic weigert op de eis in te gaan.

"Wij zijn geen supermarkt, maar een webwinkel en de supermarkt-cao is achterhaald en hoort in een museum", zegt topman en mede-oprichter Michiel Muller. "De traditionele supermarkt-cao gaat uit van een eenduidig werknemersbestand met allemaal dezelfde arbeidsvoorwaarden, maar dat werkt niet bij ons. We hebben een enorm diverse werknemerspopulatie en mensen die veel of weinig op allerlei momenten werken en hetzelfde willen verdienen."

Scheve verhoudingen

Het leidt bovendien tot scheve verhoudingen, zegt Muller. "Een student die op zondag kan werken, verdient twee keer zoveel als een alleenstaande moeder met twee kinderen die alleen door de week kan werken. Dat is onrechtvaardig en dat vinden onze medewerkers ook."

Picnic wil zelf met de distributiemedewerkers om de tafel om de arbeidsafspraken te ontwikkelen. De rechtszaak ziet het bedrijf "met vertrouwen" tegemoet.