Grapperhaus wil bewijslast onvrijwillige seks aanpakken

Minister Grapperhaus wil iets veranderen in de bewijslast in strafzaken rond "niet-vrijwillige seks". In de Tweede Kamer zei hij dat de zedenwetgeving in Nederland op dit punt nu tekortschiet. Hij onderzoekt nog hoe de aanpassing er precies moet uitzien.

Grapperhaus reageerde op een oproep van onder anderen PvdA-Kamerlid Kuiken en haar CDA-collega Van Toorenburg. Die verwezen naar zaken waarin de verdachte wordt vrijgesproken van verkrachting van bijvoorbeeld iemand met een verstandelijke beperking of van iemand die onder invloed verkeert van drank of drugs. De rechter oordeelt dan soms dat er onvoldoende bewijs is voor seks tegen de zin van het slachtoffer.

Vrijwilligheid bewijzen

Volgens Kuiken moet worden bekeken of de bewijsregels kunnen worden aangepast: de verdachte zou voortaan moeten kunnen aantonen dat er echt sprake is van vrijwilligheid, als er signalen zijn dat de ander niet duidelijk in staat is om ja te zeggen.

Grapperhaus zei dat ook hij het belang en de urgentie van het probleem erkent. Het is zijn "uitdrukkelijk harde streven" om hier iets aan te doen.

Hij heeft er al met experts over gepraat en werkt nu aan een formulering in het Wetboek van Strafrecht voor situaties "waarin sprake is van feiten, omstandigheden of gedragingen van de ander, die zodanig zijn dat de dader wist of behoorde te weten dat er sprake was van niet-vrijwilligheid."

De minister benadrukte dat hij al bezig is met een modernisering van de zedenwetgeving. Hij hoopt voor mei met uitgewerkte idee├źn daarvoor te komen.