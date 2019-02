Ook Den Haag verbiedt oplaten van ballonnen

Nog voor het eind van dit jaar wordt het overal in Den Haag verboden om ballonnen op te laten. De Partij voor de Dieren in de stad vraagt al jaren om zo'n verbod en krijgt nu van het nieuwe college gelijk.

Een woordvoerder van wethouder Richard de Mos (Buitenruimte): "Kinderfeestjes met ballonnen mogen nog, maar oplaten niet meer. Datzelfde geldt voor bruiloften." De Mos zegt tegen Omroep West dat het oplaten van ballonnen zorgt voor een berg zwerfafval "waar een paard de hik van krijgt".

"De restanten van ballonnen worden opgegeten door vissen, vogels en andere dieren. En zorgen daarmee voor veel dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten."

Extra handhavers

Wanneer het verbod precies ingaat is niet bekend, want eerst moet de algemeen plaatselijke verordening worden aangepast. Dat gebeurt nog voor het einde van dit jaar, bezweert De Mos. Of Den Haag dan streng gaat controleren is niet duidelijk. Maar er komen deze collegeperiode wel 25 handhavers bij.

Amsterdam was in 2015 de eerste gemeente die het oplaten van ballonnen verbood. Daarna volgden tientallen andere.