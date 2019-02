Labour-dissidenten krijgen gezelschap van drie Conservatieven

Drie Conservatieve leden van het Britse Lagerhuis zijn opgestapt uit onvrede over de "desastreuze" manier waarop de brexit verloopt. Ze zijn tegen de brexit.

De leden van de partij van premier May sluiten zich aan bij de nieuwe Independent Group, die maandag werd gevormd. Tot nu toe bestond die uit acht parlementariërs die uit de Labourpartij stapten. Zij konden zich ook niet vinden in de brexit, en hekelden het leiderschap van Jeremy Corbyn.

Het vertrek komt op een moment dat premier May juist probeert haar partij te verenigen rond haar brexit-plannen. May zegt dat ze bedroefd is over de stap van de drie, maar dat ze blijft vechten voor de deal die ze heeft uitonderhandeld.

Beweging naar rechts

De drie Conservatieve Lagerhuisleden hebben al lange tijd kritiek op de brexit-strategie van May. "Zij danst in hun ogen veel te veel naar de pijpen van de brexit-vleugel in de partij", zegt correspondent Tim de Wit. "Die brexit-vleugel is er de belangrijkste oorzaak van dat haar brexit-deal niet door het parlement is gekomen. Deze drie vinden dat May het gematigde deel van de partij over het hoofd ziet. Zij willen een zo zacht mogelijke brexit en zoveel mogelijk banden met de EU behouden."

In een gezamenlijke brief aan de premier zeggen ze dat zij zich laat leiden door Conservatieve eurosceptici: de Noord-Ierse DUP en de European Research Group. Daarmee heeft de partij een "beweging naar rechts" gemaakt.

"De brexit heeft de Conservatieve Partij geherdefinieerd, alle pogingen de partij te moderniseren zijn tenietgedaan", schrijven ze in de brief.

"Ze zijn als de dood voor een no-deal-scenario, dat grote gevolgen kan hebben voor de Britse economie", zegt De Wit.

Politieke midden

Voor May betekent het dat haar krappe meerderheid van 12 zetels in het Lagerhuis nog kleiner is geworden. "Aan de andere kant, deze drie zijn hoe dan ook tegen haar brexit-deal, ze hadden sowieso tegen gestemd. Ze willen het liefst dat er een nieuw referendum komt. Maar hun vertrek maakt het er voor May niet makkelijker op. De kans bestaat natuurlijk dat er meer volgen", zegt De Wit.

"Er is nu een uitweg, een plek waar je heen kunt als je onderdeel wilt blijven uitmaken van het politieke midden. Ook bij Labour spelen meer mensen met de gedachte om die overstap te maken."

Premier May is onderweg naar Brussel voor nieuwe besprekingen over de brexit-crisis, ook al hebben de EU-leiders gezegd dat er over de deal die in december werd gesloten niet opnieuw kan worden onderhandeld.