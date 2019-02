Porno kijkende docent niet meer terug op school Lochem

Een docent die tijdens de les pornofoto's bekeek, keert niet meer terug op zijn school. Dat is de uitkomst van onderzoek naar het incident van 7 februari op het Staring College in Lochem.

Doordat zijn computer was gekoppeld aan het digitale schoolbord was de hele klas er getuige van. Een filmpje daarvan werd verspreid via internet en veel gedeeld op sociale media. Volgens de school ziet de docent, die tot nu toe geschorst was, zelf ook in dat hij niet meer terug kan keren voor de klas.

Geen les meer

"De betreffende docent beseft dat het incident grote impact heeft en dat hij in de gegeven omstandigheden niet kan terugkeren op school", schrijft de leiding van de middelbare school op haar site.

In goed overleg tussen de docent en het bestuur is besloten dat hij geen werkzaamheden meer verricht voor het Staring College. De schorsing is daarmee voorbij. De docent gaat binnenkort met pensioen en zal tot die tijd niet meer voor de klas staan.

'Ontoelaatbaar'

De schoolleiding heeft ook "indringend" gesproken met de leerling die de beelden naar buiten heeft gebracht. "Hij is uitdrukkelijk geconfronteerd met de gevolgen van zijn ontoelaatbaar handelen."

Daarbij is onder andere gesproken over de risico's van digitale media. De school gaat de regels voor het gebruik van mobiele telefoons binnenkort tegen het licht houden, schrijft Omroep Gelderland.

Leerlingen waren het niet eens met de schorsing. Een aantal van hen staakte daarom. Een enkeling liet weten dat de leraar "erin geluisd" was: een scholier zou hem gevraagd hebben een bepaald begrip op te zoeken dat tot pornobeeld leidde. De schoolleiding ontkent dit.