'Pedofielen misbruiken YouTube-reacties om video's te vinden'

"Er is een pedofielennetwerk actief in het reactiesysteem en algoritme van YouTube", waarschuwde youtuber Matt Watson zondag in een video die in twee dagen tijd 1,5 miljoen keer bekeken is. Volgens hem maakt de groep misbruik van het algoritme van de videosite om door te verwijzen naar video's met kinderen in ongepaste en seksuele houdingen.

Wat is er aan de hand?

Watson waarschuwt dat er mensen zijn die bij onschuldige video's met jonge kinderen reacties plaatsen. In de reacties geven ze het precieze tijdstip (een tijdcode) weer waarop het kind onbedoeld een ongepaste- of seksuele houding aanneemt. Anderen reageren positief op die reactie, liken hem of vragen naar andere video's waar vergelijkbare beelden in te zien zijn.

De reacties staan bij normale video's van kinderen, die bijvoorbeeld aan het sporten zijn of vertellen wat ze normaal op een dag doen. De mensen die reageren refereren vaak aan momenten in de video die absoluut niet seksueel bedoeld zijn. Het kan bijvoorbeeld een moment zijn dat een meisje een radslag doet en dat haar buik daar ontbloot wordt, of opstaat waardoor haar benen kort goed te zien zijn.

De video van Matt Watson: