Onveilige sleutelkastjes nog steeds niet uitgebannen

In heel Limburg werden vorig jaar 160 sleutelkastjes gekraakt. In 110 gevallen lukte het insluipers om de woning binnen te komen. 55 keer kwam een bewoner oog in oog te staan met een dief.

Landelijke cijfers zijn er niet. Maar volgens de projectleider woninginbraken van de Nationale Politie, Sybren van der Velden, speelt het probleem in het hele land. "De kluisjes zijn vaak van slechte kwaliteit en ze hangen in het zicht. Inbrekers hoeven alleen maar door de straat te rijden om te zien waar mensen gebruikmaken van zo'n kluisje."

Hij adviseert om alleen gecertificeerde, veilige kluisjes te gebruiken.

Bekend

De zorg over onveilige kastjes is niet nieuw. Aanvankelijk werden ze in 2008 in de thuiszorg als goede oplossing gezien voor het gezeul met sleutelbossen, maar daarna kwamen de risico's aan het licht.

Ouderenbond UnieKBO stelde in 2014 dat er in heel Nederland 150.000 onveilige sleutelkluisjes hingen. In 2015 deed het Verbond van Verzekeraars een oproep om onveilige kastjes te vervangen.

Proef

Zorginstelling Envida in Maastricht gaf daaraan gehoor en bewaart de sleutels van de 800 cliƫnten sindsdien weer zelf. Maar ook daaraan kleven nadelen: in geval van nood moet eerst op kantoor de juiste sleutel worden gezocht.

Daarom is Envida een proef gestart met nieuwe sleutelkastjes die wel veilig zijn. Er doen twaalf mensen mee aan de proef. Meer vrijwilligers waren er niet te vinden.