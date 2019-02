Willem-Alexander wandelt door probleemwijk Rotterdam

Aboutaleb besloot tot het project toen hij na de vondst van de munitie de wijk bezocht en van een bewoner hoorde dat hij nog niet half wist wat er speelde in BoTu, zoals de bewoners de wijk noemen. Om daarachter te komen, maakte hij onder meer nachtelijke wandelingen, tussen 01.00 en 02.30 uur. Daar zag hij hoe mensen 's nachts dachten dat "ze de stad aan zichzelf kunnen onderwerpen".

De burgemeester liep verder incognito naar binnen bij vier panden op een rij waar officieel stichtingen waren gevestigd. "Dan zette ik mijn petje af en hoorde je overal: 'Aboutaleb, Aboutaleb, Aboutaleb.' Kassa's gingen rinkelen, deuren gingen dicht, administratie werd veiliggesteld... Het waren dus allemaal gokhallen. Die zijn nu allemaal weg."

Beschimmelde appartementen, geisers en te klein

De afgelopen jaren zijn al zeven zaken gesloten op de Mathenesserweg. In veel panden speelden zich activiteiten af die niet overeenkwamen met de verstrekte vergunning. Inmiddels is de veiligheid verbeterd. Hangjongeren zijn weg, er is minder parkeeroverlast en de bewoners zeggen dat ze zich veiliger voelen.

De gemeente richt zich nu vooral op sociale interventies: de aanpak van armoede en huiselijk geweld en beter onderwijs en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Ook worden woningen gerenoveerd. Zo zijn er beschimmelde appartementen die niet geschikt zijn voor bewoning, hebben sommige gebouwen nog een geiser voor warm water en zijn veel woningen te klein.

Volgens Aboutaleb zijn er nog jaren te gaan om de wijk verder te verbeteren. De komende tijd worden malafide ondernemers in andere delen van de wijk, naast de Mathenesserweg, aangepakt. De ambitie is dat BoTu straks een gemiddelde wijk in een grote Nederlandse stad is.