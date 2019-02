Taxichauffeurs demonstreren in Den Haag

Zo'n vijfhonderd taxichauffeurs hebben zich vanmiddag verzameld op het Malieveld in Den Haag. Ze protesteren er tegen de hoge verzekeringspremies en de in hun ogen oneerlijke concurrentie van Uber.

De rit naar Den Haag was al onderdeel van het protest. Met 60 kilometer per uur reden de taxichauffeurs in colonne vanuit Rotterdam en vanaf Schiphol naar het Malieveld. Dat leidde tot files op onder meer de A13 en de A4.

De concurrentie van Uber is voor de taxichauffeurs het grootste probleem. Het feit dat verzekeraars onlangs de premies hebben verhoogd, komt volgens de chauffeurs bijvoorbeeld door een aantal dodelijke ongevallen in Amsterdam en omgeving waarbij Uber-taxi's waren betrokken.

Petitie

De protesterende taxichauffeurs werden in Den Haag onder meer toegesproken door een collega. "De taxiwet is voor taxi's en Uber niet gelijk", zei hij. "Als een taximeter niet is gekeurd of geijkt is dat een economisch delict. Een Uber-chauffeur rijdt op gps en dat is zeker niet geijkt. Waarom krijgt een taxichauffeur een boete van 800 euro en mag een Uber-chauffeur gewoon doorrijden?"

Ook politici waren naar het Malieveld toegekomen. "Er is geen eerlijk speelveld meer", zei SP Tweede Kamerlid Cem Lacin tegen de demonstranten. "Daarom komen chauffeurs die al tientallen jaren aan het werk zijn in moeilijkheden en kunnen ze de verzekeringen niet meer betalen. En Uber-chauffeurs maken lange dagen om een normaal loon te verdienen. Dat is niet hun schuld maar wel van het systeem van Uber en van de overheid."

Om 13.30 uur werd een petitie met de eisen van de taxichauffeurs overhandigd aan de Tweede Kamer. Ook willen de chauffeurs in gesprek met de minister of staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.