Van Afropopster tot dansers: deze artiesten zijn niet welkom in Nederland

Wat er precies is gebeurd, wil de Koninklijke Marechaussee vanwege privacyredenen niet zeggen. Wel bevestigen zij dat de mannen inderdaad zijn geweigerd. De drie voldeden niet aan de voorwaarden die gelden om Nederland in te reizen. Dat de mannen vervolgens dagenlang vastgehouden werden in Rotterdam komt volgens de marechaussee doordat er geen eerdere terugvlucht naar Marokko beschikbaar was.

Hamza heeft wel een idee van wat er gebeurd kan zijn. Op de flyer die de hiphopdansers bij zich hadden om aan te tonen wat ze kwamen doen stond dat het festival op 5 januari zou beginnen. "Maar omdat wij pas heel laat een visum kregen, konden we pas op 10 januari vliegen. We wilden de laatste twee dagen nog meedoen."

Ook was er twijfel over de verblijfplaats en de mannen hadden niet genoeg geld bij zich, zegt Hamza. Wie Nederland bezoekt met een Schengenvisum moet 34 euro per dag per persoon op zak hebben of op een bankrekening hebben staan. De drie mannen hadden precies genoeg geld mee voor een persoon. Hamza: "Maar niemand had ons dat verteld toen we ons visum kregen."

Strengere regels

Voor Michiel van der Padt, die werkt voor het informatiepunt mobiliteit bij de organisatie DutchCulture, is het voor het eerst dat hij een verhaal hoort over kunstenaars die in Nederland naar een detentiecentrum gebracht worden. "Meestal krijgen artiesten die geweigerd worden gewoon geen visum."

De laatste jaren zijn de regels alleen maar strenger geworden, zegt hij. Een probleem is volgens de organisatie dat artiesten aan dezelfde regels moeten voldoen als bijvoorbeeld zakenmensen. "Zoals een brief van de werkgever en een bewijs van een stabiel salaris. De meeste artiesten hebben beide niet."

Samen met andere Europese kunst- en cultuurnetwerken pleit DutchCulture voor andere regels, zoals een speciaal kunstenaarsvisum of een witte lijst voor artiesten die al eerder hebben opgetreden in Europa.

Dat ambassades visumaanvragen voor een kort verblijf sinds 2013 hebben uitbesteed aan particuliere bureaus werkt ook niet mee, zegt DutchCulture. Eerder kon je een visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade, maar dat kan nu niet meer. Ook in landen als Marokko, dat een Nederlandse ambassade heeft, moeten aanvragen gedaan worden bij zo'n bureau.