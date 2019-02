Al ruim honderd klachten over 'burnpits' Defensie

Binnen twee weken hebben zich al 110 militairen gemeld die denken dat ze ziek zijn geworden door zogenoemde burnpits of die zich daar zorgen over maken. Burnpits zijn kuilen die werden gebruikt om afval te verbranden in missiegebieden in Afghanistan.

Onder uitgezonden militairen ontstond onrust, nadat collega's gezondheidsklachten meldden die verband zouden houden met die burnpits. Aanvankelijk zei minister Bijleveld dat niemand zich bij Defensie had gemeld, maar later bleek dat militairen wel degelijk hun zorgen hadden uitgesproken tegen bijvoorbeeld defensieartsen. Dat was alleen niet aangemerkt als officiƫle melding.

Bijleveld stelde daarop een meldpunt in dat op 4 februari van start ging. Inmiddels hebben zich daar dus 110 mensen gemeld. Als de meldingen daarvoor aanleiding geven wil de minister onafhankelijk onderzoek instellen naar de gezondheidsklachten, laat ze de Tweede Kamer weten. Ze wil daar in april een beslissing over nemen.

Kanker

In de burnpits werd afval verbrand in de open lucht. Militairen claimen dat ze door de schadelijke stoffen die daarbij vrijkwamen kanker of andere ziektes hebben opgelopen.

In haar brief schrijft Bijleveld dat het niet ongebruikelijk is om in missiegebieden afval op deze manier te verwerken. Vaak is het de enige manier om van afval af te komen. Ook de lokale bevolking doet het zo.

Ze wijst erop dat de Tweede Kamer al in 2011 op de hoogte is gesteld over luchtmetingen die toen zijn gedaan bij een vliegveld in Kandahar. Dat gebeurde na berichten over mogelijke schadelijke effecten van afvalverbranding. Uit die metingen is toen niet gebleken dat er schadelijk stoffen aanwezig waren.