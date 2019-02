Ingewanden verwijderen lastig, dus vlees herten Oostvaardersplassen duurder

Het vlees van de afgeschoten herten uit de Oostvaardersplassen is duurder geworden. Volgens de verkoper moet de prijs per kilo 2,50 euro omhoog omdat het ontweiden van de herten voor Staatsbosbeheer duurder uitvalt.

Ontweiden is het verwijderen van ingewanden bij wild. Dat moet snel gebeuren omdat de darmen bacteriƫn bevatten die het bederf bevorderen.

Daarna worden de karkassen in een koelcel bewaard. Een poelier haalt het vlees vervolgens op en laat het twee weken rijpen, waarna het wordt gekeurd door toezichthouder NVWA.

Beheerders en buddy's

"Het is voor ons een nieuwe tak van sport", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Vandaar dat we niet goed konden inschatten hoeveel tijd en mensen we aan de klus zouden kwijt zijn. Dat blijkt meer dan verwacht."

Het aantal mensen dat ingezet wordt varieert per dag. Er zijn faunabeheerders nodig voor het afschieten, buddy's voor het vervoer van het veld naar de werkschuur en ten slotte gecertificeerde ontweiders.

"In het begin werden er per dag niet veel dieren afgeschoten, maar nu wel. Dat betekent dat op zo'n dag veel mensen moeten worden opgeroepen, want het werk is arbeidsintensief."

Afschieten

Flevoland heeft in juli 2018 besloten dat het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen met ruim 1800 terug moet naar 490. Staatsbosbeheer is in december begonnen met het afschieten van de dieren.

Een klein deel van de geschoten herten blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren, zoals vossen en raven. Het overige vlees wordt aan voedselbanken geschonken, maar ook verkocht aan de horeca en aan particulieren.

Hertenvlees vloog weg

Consumenten kunnen elke maandag online een vleespakket van 2 kilo of van 4 kilo kopen via koopeenhert.nl. De eerste pakketten werden vorige maand verkocht. Ze waren binnen twee uur weg.

Inmiddels is het vlees van 257 herten verkocht, schrijft Omroep Flevoland. Van elk dier kan 15 tot 20 kilo vlees worden gehaald. Naar verwachting is de laatste verkoopronde op 1 april.