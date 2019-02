Nederland heeft antibioticaresistentie onder controle

Doucheputje

Soms verspreiden resistente bacteriën zich toch. In februari 2018 werd bij een patiënt in het Radboudumc die een longoperatie en daarna bestraling had ondergaan, een infectie door een zeer resistente en in Nederland zeldzame bacterie vastgesteld. Deze pseudomonas aeruginosa bleek resistent tegen carbepenem-antibiotica, reservemiddelen die alleen tegen bepaalde zeer resistente bacteriën worden ingezet. Omdat de patiënt niet op reis was geweest moest hij de bacterie in Nederland hebben opgelopen.

Onderzoekers van het Radboudumc constateerden dat de bacterie vanuit een doucheputje is gekomen, waar hij kon groeien in afvoerwater. Als de douche aanstond kon de bacterie zich via de lucht verspreiden. In een artikel in het Journal of the American Medical Association bepleiten de Nijmeegse onderzoekers om bij de bouw en verbouw van ziekenhuizen rekening te houden met deze verspreidingsroute van bacteriën.