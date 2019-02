Twee agenten gedood bij zelfmoordaanslag Caïro

Bij een zelfmoordaanslag in het centrum van Caïro zijn twee politieagenten om het leven gekomen. Drie agenten en zeker drie burgers raakten gewond.

De aanslag werd gepleegd door een man naar wie de agenten op zoek waren, meldt het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd gezocht in verband met een aanslag op een politiepatrouille afgelopen vrijdag in het westelijke deel van de stad. Twee politieagenten en drie burgers liepen lichte verwondingen op toen een bom explodeerde bij een poging het explosief onschadelijk te maken.

De man werd vlak bij de Al-Azhar-moskee in de oude islamitische wijk El-Darb El-Ahmar door de politie in de kraag gegrepen. "Een van de explosieven die hij bij zich had explodeerde, waarna de terrorist, een politieagent van de nationale veiligheidsdienst en een agent van het Caïro-departement omkwamen", staat in een verklaring van het ministerie.

De Egyptische veiligheidsdiensten hebben het afgelopen jaar de strijd tegen islamitische militanten opgevoerd. Dat gebeurde vooral op het Sinaï-schiereiland. Zaterdag meldde het Egyptische leger nog dat vijftien militairen waren omgekomen bij een vuurgevecht in Noord-Sinaï. In de hoofdstad Caïro zijn aanslagen relatief zeldzaam.