Doorsnee huishouden rijker geworden door gestegen huizenprijzen

Het doorsnee vermogen van een Nederlands huishouden was in 2017 28.300 euro. Dat is ruim 6000 euro meer dan in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat hogere vermogen hebben huishoudens vooral te danken aan de gestegen waarde van woningen. Als je de eigen woning niet meerekent, gaat het doorsnee vermogen omlaag naar 14.100 euro, slechts 600 euro meer dan in 2016.

Negatief vermogen

Er zijn ook huishoudens die helemaal geen vermogen of een negatief vermogen hebben. De 10 procent huishoudens met de laagste vermogens hebben gezamenlijk een negatief vermogen van 51 miljard euro. Dat komt vooral doordat er nog steeds veel woningbezitters zijn van wie de hypotheekschuld groter is dan de woningwaarde.

Het CBS zegt er wel bij dat opgebouwd vermogen in spaar- en beleggingshypotheken niet meegenomen wordt in de berekeningen, omdat het CBS geen toegang heeft tot die cijfers.

Jong heeft weinig, oud heeft veel vermogen

Vooral jonge huishoudens zitten in de groep van de 10 procent laagste vermogens. Dat komt doordat de meeste mensen pas in de loop der jaren vermogen opbouwen. De hoogste vermogens zijn te vinden bij de groep 65-plussers. Want die hebben vaak een eigen huis en geen hypotheekschuld meer. Het doorsnee vermogen van 65-plus-huishoudens was 113.000 euro in 2017.

Van de 65-plus-huishoudens had slechts 4 procent een negatief vermogen, van de huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 25 en 45 was dat een derde.