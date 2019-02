Vechten met lichtzwaarden officiële sport in Frankrijk, volgt Nederland?

Ook in Nederland is deze vorm van zwaardvechten populair, vooral op conventies, maar een officieel erkende sport zal het de komende tijd nog niet worden. Er worden momenteel geen gesprekken gevoerd hierover, laat een woordvoerder van NOC*NSF weten. Wel zijn er in het verleden gesprekken gevoerd over een eventueel lidmaatschap bij het NOC*NSF, maar dat is er nooit gekomen.

Maar het laatste woord is hier nog niet over gezegd, zegt Jan Blokland, de eigenaar van de zwaardvechtschool Force Academy. Hij geeft lichtzwaardlessen en -workshops op conventies en aan kinderen. "Ik weet niet wat dat toch is met lightsabers, maar als je er een vast hebt voel je je gewoon machtig. Dan zwier je dat ding op en neer en zie je al die lichten, echt supertof."

Blokland vindt het gek dat het vechten met de lichtzwaarden nog geen officieel erkende sport is in Nederland. "Zoals het in Frankrijk is, moet het hier ook zijn. Het is geen sport die afgeleid is van een andere sport. Ja, er zitten invloeden in van schermen, maar het is een geëvolueerde manier van zwaardvechten. Daarom zou het een perfecte officiële sport zijn."