Duitse leger lijkt op een grote 'Baustelle'

Het Duitse leger heeft dus nog een lange weg te gaan. Wat is de oplossing? Volgens Bartels kan de verdediging van Europa alleen gezamenlijk werken. Duitsland moet er harder aan trekken, maar andere Europese landen ook. "De samenwerking is nog niet efficiënt. We hebben 1,5 miljoen militairen in Europa. Die moeten we beter in gaan zetten. Op dit moment gebruiken we bijvoorbeeld allemaal nog andere communicatiesystemen."

Bartels looft overigens de samenwerking tussen de Duitse en het Nederlandse landmacht, waarbij materieel en mankracht worden gedeeld. "Daar hoor ik heel positieve geluiden over. Men werkt graag en goed samen. Als we dat met meerdere landen zo konden doen, dan zouden we heel wat effectiever worden in Europa."

Bekijk hieronder de reportage van correspondent Judith van de Hulsbeek: