Banken gaan met jouw toestemming data delen, handig of riskant?

Er zijn twee soorten bedrijven die naar verwachting gaan inspringen op de nieuwe mogelijkheden. Aan de ene kant gaat het om start-ups: jonge bedrijven die een nieuwe markt zien in het openstellen van deze databerg. Dat kan een huishoudboekje zijn, maar ook een andere dienst, zoals een op maat gesneden aanbieding.

Daarnaast is de verwachting dat grote techreuzen zoals Google en Facebook ook van de mogelijkheid gebruik gaan maken. Zij kunnen diensten gaan aanbieden waarmee ze je inzicht geven in je betaalgedrag. Of de 'big tech', zoals deze bedrijven worden genoemd, dat gaan doen in Nederland is nog onbekend. Wel kwam eind vorig jaar naar buiten dat Google een vergunning in Litouwen heeft aangevraagd, waarmee ze ook de Nederlandse markt mogen betreden.

Aan hen de taak om jou als consument goed duidelijk te maken waarmee je akkoord gaat.