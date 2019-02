China kweekt niet-dodelijke kogelvis en die slaat aan als delicatesse

Wilde kogelvis eten is als Russisch roulette. Vorige week nog kwamen twee Indonesiƫrs door het gif van de vis om het leven. In China hebben ze daar iets op gevonden, waardoor kogelvis opnieuw een populaire - en legale - delicatesse is.

In het wild bevatten de vissen het uiterst giftige stofje tetrodotoxine. Dat is afkomstig uit algen die in de garnalen zitten die door kogelvissen worden gegeten. In Chinese kweekbassins hebben de pufferfish (de Engelse naam voor kogelvis) een ander dieet, waardoor ze zonder gevaar eetbaar zijn.

Verbod opgeheven

Dankzij de kweekinnovatie werd in 2016 het verbod op de verkoop van kogelvis in China opgeheven. De delicatesse was 20 jaar lang te gevaarlijk voor consumptie. Volgens Chinese media openen nu steeds meer kogelvisrestaurants hun deuren. Het zijn er inmiddels zeker 15, waarvan het leeuwendeel in de hoofdstad Peking staat.

Swipe om te zien hoe de ballonachtige vis vanuit de kwekerij op een bord beland in een van de speciale restaurants: