Duitse zenuwen om dreigende importheffingen op auto's

Zijn Europese auto's een gevaar voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten? Volgens verschillende mediaberichten is dat precies wat er in een rapport staat van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. Officieel is dit nog niet bevestigd, maar volgens de Duitse krant Handelsblatt ligt het rapport al bij president Trump op z'n bureau.

De Duitse regering en de auto-industrie maken zich zorgen. Zij zijn bang dat Trump dit rapport gaat gebruiken om de importheffingen op Europese auto's te verhogen tot wel 25 procent.

Ook bondskanselier Merkel liet zich er dit weekend op de veiligheidsconferentie in München al over uit. Ze noemt de dreigende beslissing schrikbarend. "Wij zijn trots op onze auto's. Dat mogen we ook zijn", aldus de bondskanselier.

Merkel wijst erop dat de Duitse auto-industrie ook heel veel werkgelegenheid creëert in de VS. In 2018 waren in de Amerikaanse fabrieken van Duitse automerken 118.000 mensen werkzaam. "De grootste fabriek van BMW staat in South Carolina, niet in Beieren."

Hard getroffen

De impact van hoge importheffingen zou in heel Europa voelbaar zijn. Naar inschatting van de Europese Commissie wordt er jaarlijks 50 miljard aan auto's en auto-onderdelen naar de VS geëxporteerd. Vooral autoland Duitsland zal hard getroffen worden. Ook al behelst de export van Duitse auto's naar Amerika maar 10 procent van de hele productie, het gaat om de auto's in het hogere segment, dus is er wel veel geld mee gemoeid. Volgens de invloedrijke economische denktank IfO kan de import tot de helft teruglopen.

Dat Europese auto's op de Amerikaanse wegen Trump een doorn in het hoog zijn, is geen geheim. Eerder beklaagde hij zich over het grote aantal BMW's op Fifth Avenue in New York. Over hogere invoertarieven twitterde hij eerder al: