Wetenschappers werken aan alcoholtest via hoofdhaar of nagels

Wetenschappers in Maastricht gaan onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van alcohol aan te tonen via hoofdhaar, nagels en urine. De Maag Lever Darm Stichting stelt 150.000 euro beschikbaar voor het onderzoek.

Op dit moment kan het gebruik van alcohol alleen nog worden aangetoond via de adem en bloedonderzoek. Na een paar uur is die meting niet meer betrouwbaar.

Het Maastricht UMC zegt dat er in het lichaam een stof zit die alcohol afbreekt; deze stof is op te sporen via bijvoorbeeld hoofdharen, nagels of urine.

"Hoofdhaar groeit ongeveer één centimeter per maand. Door de concentratie van de stof te meten in hoofdhaar, wordt er als het ware een alcoholtijdslijn gecreëerd. Zo kan bepaald worden of iemand over een langere periode al dan niet alcohol heeft gebruikt", zeggen de onderzoekers.

Betere behandeling

Volgens de Maag Lever Darm Stichting moet het onderzoek bijdragen aan een betere behandeling van patiënten met leverproblemen. Op dit moment kan niet goed worden nagegaan of een aandoening wordt veroorzaakt door drankgebruik.

Hierdoor worden patiënten soms ten onrechte verdacht van alcoholgebruik. Als uit de nieuwe methode blijkt dat er geen sprake is van alcohol, kunnen patiënten bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een levertransplantatie.