Journalist Van der Aa: Marokko uitgezet om artikelen over migratie

Freelance journalist Gerbert van der Aa zegt Marokko te zijn uitgezet omdat hij werkte aan artikelen over migratie en de protesten in het Rifgebied. Van der Aa schrijft onder meer voor NRC en weekblad Elsevier. Hij is momenteel in de Spaanse enclave Melilla.

Van der Aa nam interviews af in het noordoosten van Marokko, waar veel Nederlandse Marokkanen vandaan komen. Hij zegt vorige week vrijdag te zijn opgepakt in de stad Nador. De Marokkaanse autoriteiten zouden hem daarna hebben verzocht naar Melilla te vertrekken. Hij zou in eerste instantie vandaag wel vanuit Marokko terug mogen vliegen naar Nederland.

Toen de journalist gisteren vanuit de Spaanse enclave wilde terugkeren naar Marokko, werd hij echter bij de grens tegengehouden. Hij kreeg te horen dat hij was uitgezet.

Journalisten geweerd uit Rifgebied

Van der Aa werkte zonder persaccreditatie in Marokko, omdat je die als buitenlandse journalist niet kunt krijgen. Hij zegt dat dat eerder nooit een probleem was, maar dat de Marokkaanse autoriteiten sinds enkele jaren het werk van buitenlandse journalisten onmogelijk maken.

Correspondent Willemijn de Koning bevestigt dat de persvrijheid sinds enkele jaren sterk is ingeperkt in Marokko, mede door de protesten in het Rifgebied. Vorig jaar werd ook NRC-journalist Koen Greven gevraagd het land te verlaten toen hij aan een verhaal werkte in Al Hoceima, de stad in het Rifgebied waar de afgelopen jaren grote protesten waren.

Correspondent De Koning heeft als inwoner van Marokko tot nu toe ieder jaar een persaccreditatie gekregen. Zij is, net als andere buitenlandse journalisten, ook weleens tegengehouden toen ze aan het werk was in het Rifgebied.